Всего заражений: 21157 (+190)Всего выздоровлений: 19835 (+193)Умер: 166 человек (+2)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области от коронавируса скончались еще два человека. Это мужчины в возрасте 84 и 68 лет.Количество заболевших COVID-19 увеличилось на 190 человек. При этом за сутки выписали 193 жителей региона.В настоящее время госпитализирован 2071 пациент: 836 с подтвержденным коронавирусом, 1235 с типичной клиникой заболевания. На карантине после контакта с заразившимися находятся 7342 ярославца.Статистика распространения COVID-19 по районам области такова:Ярославль - 10273;Рыбинск - 3065;Ростовский МР - 1241;г.о. Переславль-Залесский - 1036;Тутаевский МР - 816;Ярославский МР - 692;Угличский МР - 566;Гаврилов-Ямский МР - 538;Некрасовский МР - 472;Борисоглебский МР - 459;Пошехонский МР - 454;Рыбинский МР - 422;Даниловский МР - 204;Некоузский МР - 201;Мышкинский МР - 187;Большесельский МР - 153;Первомайский МР - 146;Любимский МР - 124;Брейтовский МР - 108.