В Ярославле автобусы разделят на четыре типа

Мэрия Ярославля продолжает рассказывать ярославцам, как будет организовано автобусное движение после модернизации транспортной сети Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля продолжает рассказывать ярославцам, как будет организовано автобусное движение после модернизации транспортной сети. И, конечно, продолжает настаивать на том, что новая маршрутная сеть вводится для комфортного, быстрого и безопасного перемещения пассажиров по городу.

- На многих направлениях будут сохранены беспересадочные маршруты, а на остальных – обеспечена возможность оперативной пересадки. Пассажиры и сейчас совершают пересадки при пользовании общественным транспортом. Реорганизация направлена на повышение безопасности перевозок, - уверяет начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

На это очень хочется ответить известным двустишьем, слегка перефразируя его: «Не надо делать нам как лучше, оставьте нам как хорошо». Ярославцы уже предрекают большой транспортный коллапс, набитые битком автобусы (а мы вроде живем в условиях пандемии и боремся с распространением инфекции, говорим о социальной дистанции), потерянное время при пересадках…

- Зачем? Надо будет скакать с пересадками. Ну, очень удобно! Заботливые вы наши! Как позаботились о людях. Если вы против частных маршруток, пустите по этим же маршрутам автобусы, что мешает-то? Было бы понятно, если бы делали лучше, качественнее и люди быстрее бы добирались до работы, школы, магазинов, а то ведь все наоборот, - возмущается Эльвира Д. и ее поддерживают многие.

А тем временем, в мэрии рассказали, что городские маршруты разделят на четыре типа: сквозные, социальные, внутрирайонные и пересадочные.

Первые свяжут основные районы города. Социальные и внутрирайонные будут «обеспечивать важные связи, где не требуется работы основных маршрутов».

- Автобусы будут работать с предсказуемом интервалом для обслуживания социальных объектов, в том числе больниц, поликлиник и других соцобъектов, - пояснили в администрации Ярославля.

Введение пересадочных маршрутов, говорят в мэрии, увеличит продолжительность поездок на 10-15 минут. А, возможно, и больше, ведь нужно еще разобраться, на какой автобус пересесть и где именно.

- Заблудишься теперь в родном городе. Что куда теперь поедет, - резюмируют ярославцы.

- можно ночевать на работе. Зато не тратиться вообще на проезд.

Компенсация маршрутов по нерегулируемому тарифу (с июля 2021 года):

- № 35М «Улица Сахарова – Нижний поселок» компенсирован маршрутом №39 «Студенческий городок - Нижний поселок», в части участка движения от Университетского городка до Среднего поселка – маршрутами №12 «Нижний поселок - Торговый переулок», №22 «ЯМЗ – Нижний поселок»; - № 36 «Поселок Прибрежный – «Машприбор» компенсирован автобусом №56 «Машприбор – Улица Светлая», остановки от п. Прибрежный до ул. Светлой – маршрутом №41 «Поселок Прибрежный – Ярославль-Главный»; - №37 «5 МКР – Улица Сахарова» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой №13 «Богоявленская площадь – 5 МКР», №56 «Машприбор – Улица Светлая»; - №38 «Нижний поселок – 14 МКР» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой №12 «Нижний поселок – Торговый переулок», №22 «ЯМЗ – Нижний поселок», №8 ТРК «Ярославский Вернисаж» – 15 МКР», № 78 «Торговый переулок – 15 МКР»; - №40 «Резинотехника – Машприбор» сохранен в неизменном виде; - №45 «Поселок Куйбышева – Ярославль-Главный» компенсирован маршрутом №4 «Ярославль-Главный – поселок Куйбышева»; - №46 «Больница № 2 – 15 МКР» компенсирован маршрутом №42 «Улица Ярославская – 15 микрорайон» (с заездом к Больнице №2); - № 47 «Улица Доронина – Больница №9» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» – 15 МКР», №60 «НЗКИ – Торговый переулок»; - №51 «Торговый переулок – 15 МКР» компенсирован автобусными маршрутами №11 «Ярославль-Главный – 15 МКР», от ул. Урицкого в центр города маршрутом №1 «Богоявленская площадь – ТЦ «Аксон»; - №61 «15 МКР – Пивзавод» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой № 8 ТРК «Ярославский Вернисаж» – 15 МКР», №78 «Торговый переулок – 15 МКР», №16 «Богоявленская площадь – Улица 1-я Технологическая»; - №67 «Улица Чкалова – «Машприбор» компенсирован маршрутом №68 «Улица Сиреневая – Улица Автозаводская», для проезда до конечной остановки «Машприбор» можно совершить одну пересадку на маршрут №30 «Ярославль-Главный – «Машприбор»; - №71 «5 МКР – «Холодмаш» сохранен в неизменном виде; - №73 «ТРК «Ярославский Вернисаж» – Улица Сахарова» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой № 56 «Машприбор – Улица Светлая», №76 «ТРК «Ярославский Вернисаж» – Ярославль-Главный»; - №80 ТЦ «Аксон» – Улица Индустриальная» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой №1 «Богоявленская площадь – ТЦ «Аксон», №4 «Ярославль-Главный – Поселок Куйбышева»; - №81 «Ярославль-Главный – ТРК «Ярославский Вернисаж» компенсирован маршрутом №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж – 15 МКР»; - №82 «15 МКР – Улица Светлая» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой №18 «Торговый переулок – 15 МКР», №42 «Улица Ярославская – 15 МКР»; - №83 «Машприбор» – 15 МКР» компенсирован маршрутом №25 «Улица Сахарова – 15 МКР»; - № 84 «Поселок Куйбышева – Областная больница» сохранен в неизменном виде; - №85Д «Улица Декабристов – «Машприбор» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой № 17 «ЯШЗ - Поселок Ивняки», №30 «Ярославль-Главный – Машприбор»; - №85К «Творогово – «Машприбор» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой №17 «ЯШЗ – Поселок Ивняки», №30 «Ярославль-Главный – Машприбор»; - №86 «Улица Чкалова – Областная больница» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой №44 «Торговый переулок – Ярославль-Главный», №33 «ПАТП № 1 – Областная больница»; - №87 «15 МКР – Красный Перекоп» компенсирован маршрутами с одной пересадкой – троллейбус №8 «Улица Волгоградская – Торговый переулок», автобус №19К «Улица Гудованцева – Красная площадь»; - № 90 «ТЦ «Аксон» – Областная больница» компенсирован маршрутом автобуса №90с «ТЦ «Аксон» – Областная больница»; - № 91 «Улица Труфанова – Химзавод «Луч» компенсирован автобусными маршрутами №78 «Торговый переулок – 15 МКР», №33 «ПАТП № 1 – Областная больница», трамвайным маршрутом №7 «Улица Свердлова – Улица Волгоградская», №19 «Крестобогородская – Улица Гудованцева» (закольцован от ул. Гудованцева до Московского проспекта с включением остановки «Химзавод «Луч»); - №93 «Красная площадь – Резинотехника» компенсирован существующим маршрутом №21 «Красная площадь – Очапки»; - №94 «Улица Чкалова – 5 МКР» сохранен в неизменном виде; - №95 «ТЦ «Аксон» – Улица 8 Марта» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой №9 «Ярославль-Главный – ТЦ «Аксон», №7 «Улица Гудованцева – ЯМЗ»; - №96 «НЗКИ – ТРК «Ярославский Вернисаж» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой №60 «НЗКИ – Торговый переулок», №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» – 15 МКР»; - №97 «14 МКР – Улица Большие Полянки» сохранен в неизменном виде; - №98 «Улица Космонавтов – Улица Павлова» компенсирован автобусными маршрутами с одной пересадкой №43 «Торговый переулок – Улица Космонавтов», №88 «Улица Павлова – Ярославль-Главный», №2 «Улица Большие Полянки – ЯШЗ»; - №99 «Улица Сахарова – Ярославль-Главный» компенсирован маршрутом №59 «Улица Папанина – Ярославль-Главный».

Изменения в движении автобусов по регулируемому тарифу (с марта 2021 года):

- №4 «Богоявленская площадь – поселок Куйбышева» продлевается до остановочного пункта «Ярославль-Главный»; №4А «Богоявленская площадь – поселок Октябрьский» изменяется на маршрут №54 «Поселок Октябрьский – улица Чернопрудная»; - №9 «Ярославль-Главный – ЯЗХМ» продлевается до остановочного пункта ТЦ «Аксон»; - №9Т «Торговый переулок – ЯЗХМ» продлевается в оба направления в прямом направлении до остановочного пункта ТЦ «Аксон», в обратном направлении – до остановочного пункта «Богоявленская площадь» – новый маршрут №1 «Богоявленская площадь – ТЦ «Аксон»; - №16 «Богоявленская площадь – Пивзавод» продлевается до остановочного пункта «Улица 1-я Технологическая; - №19 «Крестобогородская – Улица Гудованцева» закольцован от ул. Гудованцева до Московского проспекта с включением остановки «Химзавод «Луч»; - №27 «ЯШЗ – Софийская церковь» – добавлен заезд к Тверицам; - №41Б «Богоявленская площадь – улица Индустриальная» и №42 «15 МКР – поселок Куйбышева» меняется конечный остановочный пункт с учетом установления маршрутов №42 «Улица Ярославская – 15 МКР» и №42К «Улица Ярославская – Богоявленская площадь» соответственно; - №99С «Улица Сахарова – Ярославль-Главный» меняется начальный остановочный пункт «ул. Сахарова» с учетом установления маршрута №59 «Улица Папанина – Ярославль-Главный»; - отменяемый маршрут №29 «Тверицы – «Машприбор» является полностью дублирующим к маршруту №29К «Тверицы – Улица Сахарова» за исключением участка с низким пассажиропотоком от остановочного пункта «Улица Сахарова» до остановочного пункта «Машприбор». При отмене маршрута №29 планируется осуществление перевозки пассажиров по маршруту №29К с режимом работы ежедневно; - вместо маршрутов №31 «Нижний поселок – Областная больница» и №35 «Улица Сахарова – Нижний поселок» устанавливается маршрут №39 «Студенческий городок – Нижний поселок» с учетом движения, в том числе по улице Шандорной; - вместо маршрута №40К «Очапки – Областная больница» устанавливается маршрут №50 «Резинотехника – Студенческий городок»; - вместо маршрута №55К «Улица Сахарова – Ярославль-Главный» устанавливается маршрут №68 «Улица Сиреневая – Улица Автозаводская» с учетом движения, в том числе по улице Красноборской, кроме этого частично данный маршрут дублируется изменяемым маршрутом №55 «Машприбор – Ярославль-Главный»; - №60 «НЗКИ – Торговый переулок» – новый маршрут для обеспечения связи района п. Норское с центром города (с учетом отмены маршрута 96); - для обеспечения внутрирайонной транспортной доступности вводится новый автобусный маршрут №57 «Больничный городок – Московский вокзал» проходящий по Суздальскому шоссе, ул. Калинина и ул. Гагарина; - вместе с отменой маршрута №70 «15 МКР – ЖК «Норские резиденции» для жителей ЖК «Норские резиденции» устанавливаются маршруты №60 «НЗКИ – Торговый переулок», №70/77 «Фабрика «Красный перевал» – ул. Труфанова» и «Улица Труфанова – Фабрика «Красный перевал»; - с учетом отмены маршрута №98 «Улица Космонавтов – Улица Павлова», будет открыт новый автобусный маршрут №88 «Улица Павлова – Ярославль-Главный».