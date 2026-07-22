Провал на перекрестке улиц Чехова и Угличской в Ярославле устранят за 10 дней

На дороге Ярославля устраняют провал. Фото: Мэрия Ярославля.

Днем 22 июля, после сильного ливня, который шел в Ярославле почти всю ночь и затопил город, на пересечении улиц Угличской и Чехова образовался большой провал.

"Ливень выявил дефект на участке сети ливневой канализации. В результате подмыва грунта асфальтобетонное покрытие просело", - объяснил, что случилось, мэр Ярославля Артем Молчанова.

Опасный участок оцепили, сейчас идут ремонтно-восстановительные работы. Коммунальщики в первую очередь должны устранить дефект на трубопроводе, затем котлован засыплют, покрытие восстановят.

"По информации от ответственной организации, на полное устранение последствий аварии потребуется примерно 10 дней.", - сказал мэр.

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