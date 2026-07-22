В Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле уже с 1 августа подорожает стоимость школьных и студенческих проездных. Об этом сообщает ГТРК «Ярославия» со ссылкой на постановление мэрии города.

Проездной на один вид транспорта будет стоить уже не 950 рублей, а 1050. Цена проездного на два вида транспорта вырастет со 1175 рублей до 1300.

Последний раз билеты дорожали 1 ноября прошлого года. Тогда цена проездного на один транспорт поднялась сразу на 300 рублей, на два вида – на 375.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен