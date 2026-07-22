В Ярославле из-за провала на дороге изменили схему движения автобуса №58

Из-за провала на дороге изменили маршрут автобуса №58. ФОТО: группа "Жесть Ярославль"

В Ярославле на пересечении улицы Чехова с улицей Угличской после ливня открылся «портала неизведанное». Как огромную яму, которая вдруг появилась в асфальте и начала расти, нахвали очевидцы.

Ее наспех оградили конусами и самокатами, бросили большую ветку, чтобы никто случайно не упал.

Как сообщает ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», на месте аварии уже начался ремонт. До его окончания автобусы №58 «Нижний поселок – Фабрика «Красный Перевал» будут ходить по измененным маршрутам.

На участке между остановками «Юный техник»/»Проспекте Ленина» и «Улица Добрынина» в обоих направлениях транспорт поедет по улицам Угличской и Добрынина. Из маршрута временно уберут остановки «Поликлиника СЖД», «Улица Чехова», «Улица Белинского» и «Улица Жукова» (на улице Чкалова).

В маршрут объезда включены дополнительные остановки «Госпиталь», «Музей боевой славы»/«Леонтьевское кладбище» и «Улица Жукова» (на улице Угличской).

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