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НовостиПроисшествия22 июля 2026 11:20

Подросток получил травмы в ДТП на дороге в Ярославской области

«Лада», в которой он ехал, вылетела в кювет и опрокинулась
Полина ВАЧНАДЗЕ
15-летний подросток получил травмы в аварии.

15-летний подросток получил травмы в аварии.

Фото: УМВД по Ярославской области.

15-летний пассажир «Лады Вестты» получил травмы в аварии, которая произошла ранним утром 22 июля в Пречистом.

В 03:40 на улице Железнодорожной водитель не справился с управлением легковушки и выехал в кювет. Машина опрокинулась на крышу.

«В результате ДТП с травмами в больницу доставлен 15-летний пассажир «Лады», ему назначено амбулаторное лечение», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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