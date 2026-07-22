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НовостиОбщество22 июля 2026 10:36

Суд освободил ярославца от выплаты процентов по кредиту, взятому для мошенников

Пенсионер должен был выплатить банку больше миллиона рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Прокуратура помогла ярославскому пенсионеру снизить долг перед банком.

Прокуратура помогла ярославскому пенсионеру снизить долг перед банком.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославле пенсионер под влияние мошенников оформил кредит и обратился в прокуратуру, чтобы ему помогли избавиться от этой финансовой нагрузки.

В октябре 2024 года мужчина, введенный в заблуждение аферистами, взял в банке 750 тысяч рублей под 20% годовых и оплатил допуслуги по снижению процентной ставки. Вернуть он должен был 1 миллион 175 тысяч рублей.

750 тысяч рублей ярославец перечислил аферистам «для введения их в легальный оборот и декларирования». Как это обычно бывает, только после этого пенсионер осознал, что стал жертвой обмана.

«В соответствии с заключением психолого-психиатрической экспертизы в момент заключения кредитного договора мужчина находился в состоянии заблуждения, не мог критически оценивать происходящее», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

Несмотря на это, свои обязательства перед банком мужчина выполнял – более 400 тысяч вернул. Прокуратура направила иск о признании кредитного договора, заключенного под влиянием, недействительным, и приведении сторон в первоначальное положение.

«Кировский районный суд удовлетворил требования в полном объеме, освободил мужчину от уплаты процентов и дополнительных услуг по кредиту, взыскав лишь оставшуюся часть основного долга в 335 тысяч рублей», - сказали в ведомстве.

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