Суд освободил ярославца от выплаты процентов по кредиту, взятому для мошенников

Прокуратура помогла ярославскому пенсионеру снизить долг перед банком. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославле пенсионер под влияние мошенников оформил кредит и обратился в прокуратуру, чтобы ему помогли избавиться от этой финансовой нагрузки.

В октябре 2024 года мужчина, введенный в заблуждение аферистами, взял в банке 750 тысяч рублей под 20% годовых и оплатил допуслуги по снижению процентной ставки. Вернуть он должен был 1 миллион 175 тысяч рублей.

750 тысяч рублей ярославец перечислил аферистам «для введения их в легальный оборот и декларирования». Как это обычно бывает, только после этого пенсионер осознал, что стал жертвой обмана.

«В соответствии с заключением психолого-психиатрической экспертизы в момент заключения кредитного договора мужчина находился в состоянии заблуждения, не мог критически оценивать происходящее», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

Несмотря на это, свои обязательства перед банком мужчина выполнял – более 400 тысяч вернул. Прокуратура направила иск о признании кредитного договора, заключенного под влиянием, недействительным, и приведении сторон в первоначальное положение.

«Кировский районный суд удовлетворил требования в полном объеме, освободил мужчину от уплаты процентов и дополнительных услуг по кредиту, взыскав лишь оставшуюся часть основного долга в 335 тысяч рублей», - сказали в ведомстве.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен