Ярославских коллекторов оштрафовали за излишнюю назойливость

Коллекторов оштрафовали за звонки и сообщения должнику. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ярославские приставы штрафовали коллекторское агентство, которые чересчур рьяно выполняло свою работу.

На назойливость сотрудников компании пожаловался должник из Рыбинска. Он оформил кредит в банке, но не справился с ежемесячными платежами, и финансовая организация привлекла коллекторов, чтобы они помогли вернуть деньги.

«Должник может направить кредитору заявление на отказ от взаимодействия с ним, либо на осуществление взаимодействия только через представителя. Рыбинец воспользовался своим правом и направил кредитной организации заявление о взаимодействии с ним только через его представителя», - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Банк уведомил коллекторов, но они на это не обратили внимания. Рыбинца забросали голосовыми сообщениями и смс, в итоге он понял, что поможет ему только жалоба.

Приставы составили протокол о нарушении, в итоге с коллектором взыскали штраф в 110 тысяч рублей.

«Отягчающими обстоятельствами признаны ранее имевшиеся факты привлечения данной организации к ответственности за аналогичные правонарушения», - сказали в управлении.

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