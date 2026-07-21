Ярославское предприятие после ареста счетов заплатило за вырубленный лес

Предприятие, занимающееся оптовой торговлей древесиной, получило в аренду лесной участок. При проведении мониторинга была выявлена незаконная рубка сосны, ели, березы и осины, объем которой составил 111,8 м3.
На основании решения суда о взыскании 840 тысяч ущерба в отделении судебных приставов по Первомайскому и Любимскому районам было возбуждено исполнительное производство.
Добровольно решение провинившаяся фирма не исполнила, и приставы арестовали счета, а также взыскали исполнительский сбор на сумму 72 тыс рублей.
Задолженность вместе со сбором была сразу погашена.