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НовостиПроисшествия21 июля 2026 13:23

В Ярославле вор оставил ребенка без подарка ко дню рождения

Позарился на новенький велосипед
Георгий БРИНЧУК
Место происшествия.

Место происшествия.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

В краже обвиняют 55-летнего ранее не судимого местного жителя.

По версии следствия, в июне мужчина похитил велосипед за 14,5 тысяч рублей, припаркованный около ресторана быстрого питания на улице Первомайской. Владельцу транспорта, 13-летнему школьнику, велосипед двумя неделями ранее родители подарили на день рождения.

Личность похитителя установили по камерам видеонаблюдения, пропажу вернули владельцу.

Уголовное дело, как сообщили в областной прокуратуре, направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ярославля. Виновнику грозит до пяти лет колонии.