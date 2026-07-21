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НовостиОбщество21 июля 2026 13:02

В Ярославле продолжают обновлять троллейбусный парк

Еще один «рогатый» уже на пути в город
Георгий БРИНЧУК
Новый троллейбус отправился в Ярославль.

Новый троллейбус отправился в Ярославль.

Фото: Правительство Ярославской области.

После поставки белорусских машин в Ярославль отправился первый троллейбус модели «Синара-6254». В общей сложности в августе прибудут около десяти таких машин и после обкатки и подготовки выйдут на городские маршруты.

В областном правительстве уточнили, что низкопольные троллейбусы могут проехать без контактной сети до 30 км. В салонах установлены системы климат-контроля, видеонаблюдения, разъемы для зарядки, анатомические сиденья. Троллейбусы вмещают до 90 человек и адаптированы для маломобильных групп населения.