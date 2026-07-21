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НовостиОбщество21 июля 2026 12:56

В Переславле-Залесском в День города пройдет масштабный фестиваль

Он будет посвящен 330-летию Российского флота
Георгий БРИНЧУК
В городе пройдет масштабный фестиваль.

В городе пройдет масштабный фестиваль.

Фото: Правительство Ярославской области.

Именно Переславль-Залесский является родиной русского флота: здесь на берегах Плещеева озера была создана Потешная флотилия Петра I.

25 и 26 июля в городе состоится фестиваль «За морями, за лесами», который объединит в себе традиции Дня города и Дня Военно-Морского флота.

Праздник пройдет на Народной площади и на Городском пляже.

В первый день гостей ждут гастрошоу, парусная регата, светомузыкальное шоу «Бал парусов», театральные сцены с актерами Волковского театра, кинотеатр под открытым небом, а также концертная программа, творческие мастер-классы и спортивные активности. Второй день фестиваля откроется официальными торжествами, посвященными истории Российского флота.