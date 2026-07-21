Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 12:48

В Брейтовском округе обновили еще один участок трассы

Он соединяет райцентр с Бутовской
Георгий БРИНЧУК
Отремонтированный отрезок трассы.

Отремонтированный отрезок трассы.

Фото: Правительство Ярославской области.

Рабочие отремонтировали шесть километров трассы: обновили основание, уложили новый асфальт, отремонтировали водопропускные трубы, обустроили тротуары и установили остановочные павильоны.

С учетом ремонта прошлого года общая протяженность обновленного отрезка достигла 12 километров.

Трасса связывает Брейтовский и Некоузский округа. По ней курсируют школьные и рейсовые автобусы, а также проходит туристический маршрут к местам Ситской битвы.

Ремонт продолжается. В областном правительстве уточнили, что выбирают подрядчика для ремонта следующего участка от Станилово до Бутовской протяженностью 7,8 километра.