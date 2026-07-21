В Брейтовском округе обновили еще один участок трассы

Отремонтированный отрезок трассы. Фото: Правительство Ярославской области.

Рабочие отремонтировали шесть километров трассы: обновили основание, уложили новый асфальт, отремонтировали водопропускные трубы, обустроили тротуары и установили остановочные павильоны.

С учетом ремонта прошлого года общая протяженность обновленного отрезка достигла 12 километров.

Трасса связывает Брейтовский и Некоузский округа. По ней курсируют школьные и рейсовые автобусы, а также проходит туристический маршрут к местам Ситской битвы.

Ремонт продолжается. В областном правительстве уточнили, что выбирают подрядчика для ремонта следующего участка от Станилово до Бутовской протяженностью 7,8 километра.