Жительницу Рыбинска будут судить за убийство сожителя

Вину в убийстве горожанка признала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22-летней горожанке инкриминируют убийство. По версии следствия, преступление она совершила 26 марта.

Пара выпивала в квартире на улице Чебышева в Рыбинске. Молодые поссорились, и девушка нанесла главе семьи множество ударов ножом в область груди. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Виновницу задержали полицейские. По ходатайству следствия суд арестовал ее. Вину в совершении убийства горожанка, как сообщили в региональном СКР, признала.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.