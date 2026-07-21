Жительницу Рыбинска будут судить за убийство сожителя

22-летней горожанке инкриминируют убийство. По версии следствия, преступление она совершила 26 марта.
Пара выпивала в квартире на улице Чебышева в Рыбинске. Молодые поссорились, и девушка нанесла главе семьи множество ударов ножом в область груди. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Виновницу задержали полицейские. По ходатайству следствия суд арестовал ее. Вину в совершении убийства горожанка, как сообщили в региональном СКР, признала.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.