На Октябрьском мосту Ярославля заменят деформационные швы

Подрядчик должен в течение месяца заменить швы на мосту Ярославля. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании в мэрии Ярославля был поднят вопрос о состоянии Октябрьского моста. По словам директора «Агентства по муниципальному заказу», на мосту уже идет разрушение деформационных швов, по поводу чего подрядчику выписывали штрафы.

«В течение месяца подрядная компания обещает заменить деформационные швы», - цитирует Станислава Трубачева ГТРК «Ярославия». – По данным, предоставленным подрядчиком, швы заказаны, идут. Это самый тяжелый объект, по которому предстоит ремонт, его надо закончить до сентября, до начала учебных занятий.

На случай, если компания не выполнит свои обязательства, готовится проектно-сметная документация. К работам привлекут организацию со стороны, а расходы взыщут с подрядчика.

При обследовании 130 дорог, еще находящихся на гарантии, недостатки были выявлена на 64. На данный момент на 58 объектах замечания устранены.

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