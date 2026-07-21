Мэрия Ярославля заплатит детям за травмы на карусели

Карусель, где покалечились дети. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Карусель для детей с ограниченными возможностями здоровья находится в парке 30-летия Победы в Ярославле. Правда, таблички о том, для кого предназначено сооружение, установить почему-то забыли. Поэтому покататься на необычной конструкции решили малыши, для которых карусель не подходит.

Двум детям в возрасте от двух с половиной до 14 лет прищемило руки турникетом, предназначенным для фиксации инвалидной коляски, оба получили открытые переломы фаланг пальцев. Ещё одна девочка упала, и её палец оказался зажат между основанием карусели и покрытием площадки, что также привело к перелому.

Районные суды пришли к выводу, что мэрия не обеспечила безопасные условия использования детского оборудования, ответственность за которое она несет как его собственник. Детям присудили компенсации за моральный вред – двум по 180 тысяч, одному – 100 тысяч.

Чиновники обжаловали эти решения. Но областной суд оставил их без изменения.

В ближайшее время областной суд рассмотрит ещё два дела о травмах на этой же карусели.