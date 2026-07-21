В Ярославле наркоман угнал «Газель» и врезался в ограждение у отдела полиции

Машину наркоман угнал прямо во время разгрузки. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Инцидент произошел на улице Корабельной у здания районного отдела полиции. Водитель «Газели» ехал прямо по тротуару, а потом врезался в дорожное ограждение и попытался убежать, но его скрутили полицейские и очевидцы.

Как выяснилось, 38-летний мужчина под воздействием наркотиков угнал машину от дома в Транспортном переулке: в замке зажигания водитель оставил ключ. Хозяин машины в это время как раз разгружал машину. Когда у него на глазах автомобиль угнали, он сел за руль легковушки и бросился в погоню за нахалом.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на виновника завели дело за угон и уточнили, что это не первое его подобное преступление.