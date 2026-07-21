Автомобильный бренд ESTEO объявил о линейке автомобилей на новых источниках энергии

Высокий уровень безопасности кроссовера подтвержден независимыми краш-тестами. Изображение: ООО «ЭСТЕО РУС»

Флагманом ESTEO EXLANTIX* становится полноразмерный кроссовер ET, говорится в пресс-релизе. Модель оснащается последовательной гибридной силовой установкой, состоящей из двух электромоторов и 1,5-литрового бензинового турбодвигателя, выполняющего функцию генератора. Суммарная пиковая мощность системы составляет 469 л. с., а разгон с места до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Модель укомплектована интеллектуальным полным приводом, адаптивной пневмоподвеской и системой непрерывного регулирования жесткости амортизаторов (CDC).

Высокий уровень пассивной и активной безопасности кроссовера подтвержден независимыми краш-тестами европейской организации Euro NCAP, по результатам которых модель удостоилась высшей оценки «5 звезд». В список систем пассивной безопасности кроссовера, помимо стандартных зон защиты, включена коленная подушка безопасности, а комплекс ADAS состоит из более 20 интеллектуальных ассистентов. В интерьере кроссовера особое внимание уделено премиальным материалам и высокому уровню комфорта. Салон получил отделку кожей Nappa и панорамное остекление крыши площадью 2,6 кв. метра. Все сидения, включая пассажирские задние, оснащены функциями вентиляции, обогрева и многозонного массажа. Дополнительно в климатическую систему интегрирован ароматизатор с возможностью выбора одной из трех эссенций.

Гибридная технология линейки EXLANTIX рассчитана на стабильную работу в широком диапазоне температур, включая экстремальные зимние условия эксплуатации в России.Автономная система терморегуляции с двухконтурным тепловым насосом поддерживает оптимальную рабочую температуру аккумулятора, сохраняя возможность достижения максимальной скорости даже при температуре -30 °C и уровне заряда ниже 10%. Полностью оцинкованный кузов, а также антикоррозионная обработка днища и применение алюминиевых элементов в подвеске способствуют стойкости к зимним реагентам, а силовая батарея способна выдерживать полную заморозку. Для комфорта предусмотрен полный зимний пакет включающий обогрев руля, эффективную климатическую установку, обогрев наружных зеркал, камер кругового обзора, лобового стекла, всех сидений, которые можно настроить дистанционно, через приложение, а привод выдвижных дверных ручек с усилием в 10 кг предотвращает их блокировку льдом. В июле ESTEO анонсирует выход на российский рынок нового флагманского внедорожника F-класса ESTEO EXLANTIX ET8.

ESTEO EXLANTIX ET8 оснащен последовательной гибридной силовой установкой (REEV) с увеличенным запасом хода, превышающим 1000 км. В ее основе 1,5-литровый турбодвигатель TGDI с термическим КПД 45,79%. Батарея адаптирована к экстремальным температурам и сохраняет стабильную производительность даже в суровом российском климате.

Габариты внедорожника превышают 5,2 метра в длину, а колесная база достигает 3120 мм, что обеспечивает ультимативно просторный шестиместный салон. Уверенность на любом покрытии дарит интеллектуальный полный привод, а продуманная архитектура кузова и подвеска CDC с возможностью изменять жесткость амортизаторов в реальном времени гарантируют безупречную управляемость и плавность хода.

ESTEO ЦЕНТР САНРАЙЗ ГРУПП – единственный официальный дилeр ESTEO и EXLANTIX в Ярославской oблacти.

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Просим Вас предварительно договориться о визите с менеджером и запланировать персональный тест-драйв на ESTEO MX – мы ценим Ваше время.

Работаем ежедневно с 09:00 до 21:00. г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 23А.

Запись по телефону: +7 (4852) 59 – 99– 99

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*Бренд EXLANTIX

ESTEO ЦЕНТР САНРАЙЗ ГРУПП – единственный официальный дилeр ESTEO и EXLANTIX в Ярославской oблacти.