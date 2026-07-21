В Ярославле завели дело на подростков, избивших знакомого

Преступление подростки снимали на телефон. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Очевидцы поздним вечером 17 июля вызвали полицию на улицу Чайковского, где возле магазина случилась драка.

Выяснилось, что два 17-летних подростка избили 19-летнего общего знакомого, снимая происходящее на камеру смартфона. Один из несовершеннолетних был задержан очевидцами, второго поймали через несколько часов. Пострадавший в больнице с тяжелыми травмами головы.

Случившееся виновники объяснили личной неприязнью.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.