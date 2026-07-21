Замминистра МВД РФ проверил работу ярославских полицейских

Александр Кравченко с рабочей поездкой посетил Ярославскую область. Фото: УМВД по Ярославской области.

Заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Кравченко посетил Ярославскую область. Вместе с начальником регионального УМВД Алексеем Школкиным он проверил, в каких условиях и как несет службу личный состав переславской и ростовской полиции, а также полиции Дзержинского района Ярославля, Экспертно-криминалистического центра, изолятора временного содержания и Центра кинологической службы. Особое внимание уделялось антитеррористической защищенности ведомственных объектов, состоянию служебных помещений и материально-техническому обеспечению.

В рамках поездки Александр Кравченко совместно с Алексеем Школкиным возложили цветы к Монументу сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга.

Также в ходе выезда заместитель Главы ведомства провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства Ярославской области Денисом Хохряковым. На ней обсудили направления взаимодействия по линии обеспечения правопорядка, а также вопросы дополнительного материального стимулирования сотрудников правоохранительных органов.

Основным мероприятием рабочей поездки стало участие заместителя министра в расширенном заседании коллегии УМВД России по Ярославской области, посвященное итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона за первое полугодие 2026 года.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен