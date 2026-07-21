В Рыбинске с 1 августа новый автобусный маршрут свяжет Заволжье и Веретье

Новый автобус в Рыбинске будет ходить через Волжскую набережную. Фото: Администрация Рыбинска.

С 1 августа в Рыбинске откроется новый автобусный маршрут №39, который свяжет микрорайоны Заволжье и Веретье.

«Он обеспечит лучшую транспортную доступность к заводу «Вымпел», ДК «Вымпел» и футбольной школе «Авангард»», - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

Автобусы поедут от улицы Ворошилова по Глебовской, Гражданской, Корнева, бульвару Победы, Большой Тоговщинской, затем по Академика Губкина, Новой, Кораблестроителей, Зои Космодемьянской. Далее маршрут пройдет по Волжской набережной, улицам Пушкина, Крестовой, Ломоносова, Герцена, Советской площади, Максима Горького, Бадаева и Тарасова. На обратном пути – по улицам Тарасова, Костромской, Коллективизации и далее по тому же маршруту.

На маршруте оборудуют остановки. Их установят в районе ЦС «Полет» на Волжской набережной и у завода «Рамоз» на Большой Тоговщинской. Уже в августе новый маршрут появится на карте Рыбинска.

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