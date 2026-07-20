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НовостиОбщество20 июля 2026 15:46

В Ярославской области продолжают искать пропавшую в лесу древнюю старушку

Два дня назад она ушла за грибами и не вернулась
Георгий БРИНЧУК
Поисковому отряду требуются добровольцы. Фото: Лиза Алерт Ярославль

Поисковому отряду требуются добровольцы. Фото: Лиза Алерт Ярославль

87-летняя жительница маленькой деревни Плюснино Угличского округа Ирина Григорьевна Комольцева ушла в лес за грибами 18 июля и не вернулась.

В поисковом отряде Лиза Алерт сообщили, что поиски продолжаются. 20 июля штаб работает с 18:30 по координатам 57.620053, 38.356221.

Нужна помощь добровольцев, особенно квадрациклистов - забрасывать группы на задачи и забирать с них.

На поиск может приехать любой трезвый совершеннолетний человек. Форма одежды - лес, закрытая одежда по погоде, головной убор, высокая обувь.

Если вы готовы присоединиться к поискам, позвоните инфоргам:

Ави (Авакрилла) 89992339148

Морок (Алёна) 89807732105