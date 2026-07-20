Лесовозы превратили в кашу дорогу в Ярославской области

Скорая по этой дороге не проедет. Фото: телеграм-канал Подслушано в Ярославле.

Крик души разместили в соцсетях жители деревни Догадцево Середского сельского поселения в Даниловском округе.

По дороге общего пользования Догадцево-Телицино момент вывозят лес. Тяжелые машины разбили проезжую часть, и местные жители оказались практически без доступа к экстренным служамб.

« Скорой не проехать, поскольку огромные колеи. В деревне живут пожилые люди которые часто вызывают скорую и маленькие дети. Почему мы должны страдать?» - задается вопросом автор поста.

Официальных комментариев надзорных и профильных ведомств пока нет. Но не исключено, что он появится по факту публикации, и мы расскажем о принятых мерах.