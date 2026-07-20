Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 13:32

Приемная кампания в ярославские колледжи и техникумы в разгаре

Документы будут принимать до середины августа
Георгий БРИНЧУК
Учебные заведения ждут будущих студентов.

Учебные заведения ждут будущих студентов.

Фото: Правительство Ярославской области.

В этом году, как сообщили в областном правительстве, абитуриенты могут поступить учиться на 70 специальностей и 32 профессии. Бесплатно выучат 8440 человек.

Прием на первый курс в колледжи и техникумы на очную форму обучения продлится по 15 августа. Подать документы можно лично в образовательную организацию, заказным письмом по почте, по электронной почте, через Единый портал государственных услуг.

Актуальная информация о приеме размещена на сайтах образовательных организаций.