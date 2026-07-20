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НовостиОбщество20 июля 2026 13:28

В Брейтовском округе появилась новая современная трасса

Там завершен ремонт второго этапа дороги от Брейтова до Бутовской
Георгий БРИНЧУК
По обновленной дороге ездить приятнее.

По обновленной дороге ездить приятнее.

Фото: Правительство Ярославской области.

Длина участка, который проходит через Покровское-на-Сити и Станилово, - более шести километров. Первый этап этого направления дорожники выполнили в прошлом году. Обновлено уже более 12 километров трассы.

Дорога связывает Брейтовский и Некоузский округа, по ней ходят рейсовые и школьные автобусы, а также она входит в туристические маршруты, в том числе к местам Ситской битвы.

В ближайшие дни будет определен подрядчик для ремонта следующего участка – от Станилова до Бутовской.

В областном правительстве уточнили, что нынче в порядок приведут 400 километров региональных и местных дорог.