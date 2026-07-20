Полицейские не смогли убедить жителя Рыбинска не отправлять деньги жуликам

Пенсионер успел передать жуликам все накопления. Фото: Георгий БРИНЧУК

В середине июня 69-летнему мужчинае в мессенджере написал неизвестный. Он представился бывшим начальником и попросил отвечать на звонки и смс-сообщения, которые будут ему поступать. Спустя некоторое время пенсионеру позвонил незнакомец и под предлогом сохранения накоплений на "безопасном счете" убедил мужчину собрать имеющиеся деньги и передать «специалисту».

В течение трех недель пенсионер снимал сбережения и передавал курьеру, который приходил к нему во двор и называл кодовое слово «клубника», о котором они предварительно договорились. В итоге при попытке очередного снятия денег со счета работница банка предположила, что клиента дурят жулики и вызвала полицию. Правоохранителям мужчина сообщил, что отдает отчет своим действиям и в помощи не нуждается.

Спустя некоторое время аферисты снова позвонили пенсионеру и потребовали передать миллион рублей. 120 тысяч мужчина занял у родственников, а недостающую сумму решил взять в кредит, но ему отказали. Только после этого горожанин рассказал близким о поступающих ему звонках с требованиями денег. Те убедили мужчину обратиться в полицию.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ущерб превысил 4,3 миллиона рублей.