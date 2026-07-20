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НовостиПроисшествия20 июля 2026 12:28

Ярославцу грозит шесть лет за мошенничество с соцвыплатами

Мужчина предоставил ложные сведения и получил 350 тысяч рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославца подозревают в мошенничестве при получении соцвыплат.

Ярославца подозревают в мошенничестве при получении соцвыплат.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Ярославской области задержали по подозрению в мошенничестве, связанном с социальными выплатами.

По данным регионального УФСБ, житель одного из округов предоставил в Управление социальной защиты заведомо ложные данные. На основании этих сведений ему были начислены 350 тысяч рублей.

По факту хищения бюджетных средств полицией возбуждено уголовное дело. За мошенничество ярославцу грозит до шести лет лишения свободы.

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