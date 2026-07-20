Губернатор рассказал о ситуации с бензином на ярославских АЗС

Михаил Евраев: "В Ярославской области стабилизируется ситуация с бензином". Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области стабилизируется ситуация с бензином, сообщил в соцсетях губернатор Михаил Евраев. К выходных число АЗС, где есть бензин и дизель, увеличилось на 25%, к понедельнику - на 35%.

"В целом из 151 заправки топливо есть на 119. Исчезают или становятся существенно меньше очереди, жители тратят меньше времени на транспортные вопросы. На многих АЗС пока действуют лимиты на объем бензина, но мера сейчас скорее профилактическая, чем вынужденная", - сказал глава региона.

Чтобы ситуация с топливом улучшилась, были перенастроены логистические цепочки. На основе ежедневного мониторинга идет взаимодействие с поставщиками и сетями.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен