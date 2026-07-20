В Ярославле грузовой поезд насмерть сбил пенсионера

Фото: Никита ПОЛЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Трагедия произошла в субботу, 18 июля, на железнодорожной станции Уткино в Ярославле - грузовой поезд сбил 69-летнего мужчину. Информация о случившемся в дежурную часть транспортной полиции поступила около 10 часов вечера.
"Следственно-оперативная группа установила, что 69-летний местный житель находился в непосредственной близости к железнодорожному полотну и не заметил приближающийся состав", - сказали в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.
Машинист подавал звуковые сигналы и пытался экстренно затормозить, но это не помогло. Пенсионер скончался на месте.
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