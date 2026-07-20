В Рыбинске опубликовали график работы пунктов "Шаг к здоровью" в июле

Пункты "Шаг к здоровью" будут работать в Рыбинске 21, 23 и 28 июля. Фото: Администрация Рыбинска.

Полторы тысячи жителей Рыбинска приняли участие в акции "Шаг к здоровью". В мобильных медпунках, расположенных в общественных местах, можно сделать анализ крови на сахар и холестерин, измерить давление и пульс рост, вес и индекс массы тела, проверить работу легких и насыщение крови кислородом. После проверки врачи дают рекомендации по образу жизни или направляют к узкому специалисту.

В июле мобильные пункты будут работать в микрорайонах Копаево, Волжский и Переборы, сообщает администрация Рыбинска:

- 21 июля с 16:00-19:00 у магазина "Дружба", ул. Ошурковская, 16,

- 23 июля с 16:00-19:00 ТЦ "Садко", ул. Звездная, 5,

- 28 июля 16:00-19:00 микрорайон Переборы, Переборский парк, ул.Костычева.

В августе акция продолжит свою работу.

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