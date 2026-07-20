Ярославль занимает 2-е место в голосовании за звание "Культурная столица России"

Ярославль претендует на звание "Культурно столицы России - 2028". Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

На портале "Госуслуг" продолжается голосование за звание "Культурная столица России 2028 года". Ярославль с 93 тысячами голосов находится на втором месте, впереди - Нижний Новгород. В пятерку лидеров также входят Краснодар, Владимир и Тула.

Голосование за культурную столицу-2028 продлится до 30 ноября.

Кроме народного голосования, оргкомитет конкурса оценивает информационно-творческие презентации команд, представляющих города. Победитель определяется по совокупности оценок, выставленных за все этапы проекта. Подведение итогов состоится 23 декабря в Национальном центре "Россия".

Впервые конкурс объявили в 2023 году. В 2024-м культурной столицей признали Нижний Новгород, в 2025-м - Грозный, в этом году - Омск. Обладателем звания на 2027 год стал Челябинск.

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