Ярославцев предупреждают о несогласованных действиях в охранных зонах ЛЭП

Энергетики призывают соблюдать правила безопасности. Изображение: пресс-служба ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго»

Филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» напоминает о необходимости согласования работ в охранных зонах линий электропередачи и о смертельной опасности приближения к электроустановкам, сообщили в пресс-службе.

Охранные зоны – это расстояния от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются 1 метру по обе стороны линии. В охранных зонах запрещается размещать склады, детские и спортивные площадки, стоянки автотранспорта, причалы для судов, торговые точки, запускать любые летательные аппараты, удить рыбу, разбивать туристические стоянки, а также разводить огонь.

Без согласования с сетевой организацией не допускаются проведение строительных, земляных, погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ, посадка и вырубка деревьев, проезд под линиями электропередачи механизмов высотой более 4,5 метра, полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает 3 метра. Должностные и иные лица, планирующие проведение работ в охранной зоне ЛЭП, должны получить разрешение на их производство в сетевой организации и обеспечить безопасность персонала при проведении таких работ. Для получения разрешения необходимо обратиться с письменным заявлением к энергоснабжающей организации не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала проведения запланированных работ.

Во время работ в пределах охранных зон ЛЭП нужно помнить: случайное приближение к проводу кузовом самосвала или иной крупногабаритной техники смертельно опасно. Водитель при этом может получить серьезную травму или погибнуть от действия электрического тока. Лица, нарушившие правила работы в границах охранных зон, действия которых привели к отключениям электроэнергии, могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной.