В Ярославле загорелся фотофасад на Волковском театре. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ночью 19 июля на Волковском театре Ярославле загорелся баннер, который закрывает фасад здания пока идут реставрационные работы.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 22:56, на место выехали восемь сотрудников МЧС. В 23:03 огонь уже был потушен.

"Пострадавших нет. Уничтожен фасадный баннер на площади в три квадратных метра", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины пожара устанавливаются.

"Скорей всего, окурок бросили и вот результат", - пишут ярославцы.

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