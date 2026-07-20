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НовостиПроисшествия20 июля 2026 5:31

В Рыбинске девять часов тушили горящие цех, склад и автосервис

Пожар в административном здании на Ярославском тракте Рыбинска ликвидировали больше 40 пожарных
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Рыбинске горело административное здание.

В Рыбинске горело административное здание.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

На Ярославском тракте Рыбинска днем 17 июля произошел крупный пожар. Загорелось административное здание, тушить которое выехали 42 спасателя.

Звенья газозащиты вывезли из помещений семь машин и вынесли 10 газовых баллонов. Как сообщает пресс-служба МЧС по Ярославской области, пострадавших нет.

"Огнем уничтожена кровля здания и оборудование цехов на площади 320 квадратных метров, повреждены кровля и стены смежных помещений - склада и автосервиса - на площади 500 квадратных метров", - уточнили информацию в МЧС.

Пожар на Ярославском тракте тушили 9 часов.

Пожар на Ярославском тракте тушили 9 часов.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар тушили около девяти часов. Огонь быстро распространился из-за горючего, которое находилось внутри, захламленности помещений и многослойных перекрытий кровли.

Причины возгорания сейчас устанавливают дознаватели.

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