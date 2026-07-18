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НовостиОбщество18 июля 2026 7:10

Жителю Ярославля грозит штраф за публикацию видео атаки БПЛА

Возбуждено административное дело по статье "Злоупотребление свободой массовой информации"
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославца могут оштрафовать за публикацию видео со звуком БПЛА.

Ярославца могут оштрафовать за публикацию видео со звуком БПЛА.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администратору сообщества "Свободный Ярославль" Андрею Брою грозит штраф за публикацию видео атаки беспилотника, сообщает "76.ru".

Пост был размещен в группе 28 марта этого года и автор поста не считает, что нарушил какие-либо запреты:

"Не было информации о конкретных пострадавших, которую опубликовал губернатор Михаил Евраев. Одно отличие: мы указали название сетевого магазина, каких у нас в городе сотни. Адрес и район происшествия мы не публиковали. Видео, прикрепленное к посту, также не содержало, по сути, никакой информации, кроме звука беспилотника".

В отношении Андрея Броя возбуждено административное дело по статье "Злоупотребление свободой массовой информации". Штраф по этой статье для граждан составляет от 20 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 400 до миллиона.

Напомним, что в Ярославской области, как и в ряде других регионов, действует запрет на публикацию информации об атаках БПЛА, работе ПВО и размещении военнослужащих. Ограничения не распространяются на сведения, полученные из официальных источников и с их указанием.

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