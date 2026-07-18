Жителю Ярославля грозит штраф за публикацию видео атаки БПЛА

Ярославца могут оштрафовать за публикацию видео со звуком БПЛА. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администратору сообщества "Свободный Ярославль" Андрею Брою грозит штраф за публикацию видео атаки беспилотника, сообщает "76.ru".

Пост был размещен в группе 28 марта этого года и автор поста не считает, что нарушил какие-либо запреты:

"Не было информации о конкретных пострадавших, которую опубликовал губернатор Михаил Евраев. Одно отличие: мы указали название сетевого магазина, каких у нас в городе сотни. Адрес и район происшествия мы не публиковали. Видео, прикрепленное к посту, также не содержало, по сути, никакой информации, кроме звука беспилотника".

В отношении Андрея Броя возбуждено административное дело по статье "Злоупотребление свободой массовой информации". Штраф по этой статье для граждан составляет от 20 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 400 до миллиона.

Напомним, что в Ярославской области, как и в ряде других регионов, действует запрет на публикацию информации об атаках БПЛА, работе ПВО и размещении военнослужащих. Ограничения не распространяются на сведения, полученные из официальных источников и с их указанием.

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