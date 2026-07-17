Перегрызли проводку в машине: ярославцы ищут спасения от крыс, живущих на помойках

Ярославцы просят избавить их от крыс, живущих в мусоре. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Жители ярославского ЖК «Белый город» обратились в региональный ОНФ за помощью. На контейнерной площадке, которая принадлежит жилому комплексу, расплодились крысы и спасения от них нет никакого.

Мусорка у дома №35 на улице 2-й Мельничной рассчитана на пять многоквартирных домов, но в баки постоянно выкидывают отходы жители частного сектора. Контейнерная площадка то и дело превращается в свалку – и дом для опасных грызунов.

«Проблема обострилась в мае-июне после того, как точек сбора отходов в округе стало меньше. Один из жителей рассказал, что крысы перегрызли проводку в машине, ремонт обошелся в 2,5 тысячи рублей. Вытравить вредителей удалось при участии коммунальщиков, которые пытаются наводить чистоту, но все возвращается на круги своя», - рассказали общественники.

На жалобы ярославцев власти только соглашались с тем, что проблема существует. Поступило предложение перенести баки с муниципальной земли на территорию МКД, чтобы отвадить жителей частного сектора, но ярославцы против. Ведь в этом случае контейнеры окажутся рядом с детской площадкой и подстанцией.

«Подобная картина типична и для других домов Ярославля, граничащих с частным сектором. Решение системных проблем сбора отходов в контексте возможной смены регоператора НФ планирует обсудить на круглом столе с профильными ведомствами», - сказали в ОНФ.

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