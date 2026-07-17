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НовостиПроисшествия17 июля 2026 6:45

В Переславском районе под колесами грузовика погиб 29-летний пешеход

ДТП произошло на трассе М8
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославской области грузовик насмерть сбил пешехода.

В Ярославской области грузовик насмерть сбил пешехода.

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 16 июля, незадолго до полуночи, на трассе М8 в Переславском районе произошло ДТП. Под колеса грузовика «Мерседес», которым управлял 51-летний водитель, попал пешеход.

«29-летний мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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