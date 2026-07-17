Президент России наградил председателя Ярославского областного суда

Председатель Ярославского областного суда Борис Романов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эту государственную награду Борису Романову вручил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
Указ о награждении был подписан Владимиром Путиным 12 июня.
Борис Романов назначен председателем Ярославского облсуда в начале июня этого года. Ранее он занимал руководящие должности в судах Екатеринбурга и Свердловской области.
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен