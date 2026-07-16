Жилой фонд Рыбинска готовят к зиме

Рыбинск готовят к зиме. Фото: Дмитрий РУДАКОВ

Коммунальщики проверяют вводы в дома, проводят испытания, промывку, опрессовку внутридомовых систем теплоснабжения, где необходимо, утепляют чердаки, ремонтируют подвалы, проверяют целостность фасадов, кровель. По итогам работ составляют паспорт готовности дома к зиме. Как сообщил глава Рыбинского округа Дмитрий Рудаков, паспорта к 10 сентября должны получить 1439 многоквартирных домов.

Сложности могут возникнуть у 217 домов, которые находятся в непосредственном управлении жителей. От нерентабельных зданий ранее отказались УК. О том, как заключить договор с подрядчиком, который подготовит дом к новому отопительному сезону, и получить паспорт готовности, можно узнать в городском департаменте ЖКХ по телефону 28-05-76.