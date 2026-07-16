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НовостиОбщество16 июля 2026 16:09

В Некрасовском капитально отремонтируют главную улицу

Отрезок дороги давно требовал обновления
Георгий БРИНЧУК
Дорогу приводят в порядок.

Дорогу приводят в порядок.

Фото: Правительство Ярославской области.

Сейчас капремонт в разгаре. К осени в порядок приведут более четырех километров дорожного полотна.

В областном правительстве напомнили, что за последние пять лет в округе уже отремонтировали 59 участков общей протяженностью более 21 километра.

Обновляют и дороги опорной сети - самые востребованные трассы, которыми ежедневно пользуются жители, школьные и рейсовые автобусы, экстренные службы и предприятия.

В этом сезоне в порядок приведут около 400 километров дорог.