В Некрасовском капитально отремонтируют главную улицу

Дорогу приводят в порядок. Фото: Правительство Ярославской области.

Сейчас капремонт в разгаре. К осени в порядок приведут более четырех километров дорожного полотна.

В областном правительстве напомнили, что за последние пять лет в округе уже отремонтировали 59 участков общей протяженностью более 21 километра.

Обновляют и дороги опорной сети - самые востребованные трассы, которыми ежедневно пользуются жители, школьные и рейсовые автобусы, экстренные службы и предприятия.

В этом сезоне в порядок приведут около 400 километров дорог.