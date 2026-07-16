Из-за непогоды приостановлено движение судна из Ярославля в Углич

В регионе бушует ураган. Фото: Георгий БРИНЧУК

Также ветер рвет электропровода, валит деревья и срывает крыши с домов.

В областной администрации сообщили, что больше прочих пострадали Переславль-Залесский, Некоузский и Рыбинский округа. О локальных отключениях сообщают и из других районов.

Из-за неблагоприятных погодных условий на Рыбинском водохранилище временно приостановлено движение судна «Восход» от Ярославля до Углича.

По прогнозам, непогода продлится еще сутки. Все профильные службы региона мобилизованы и работают над устранением последствий.