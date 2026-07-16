Приговор ярославскому поджигателю дома матери сотрудницы полиции вступил в силу

Ближайшие восемь с половиной лет виновник проведет в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летний житель Ростова Великого признан виновным в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

В конце мая 2025 года полицейские нашли у горожанина ружье и патроны к нему – и завели на мужчину дело. Обвиняемый решил, что правоохранителям о незаконном арсенале сообщила соседка, дочь которой работает в полиции. Ночью он взял канистру с бензином и направился к деревянного дому соседки, облил горючим стену и поджег ее. От треска горящих бревен женщина проснулась и выбежала из дома. Огонь уничтожил ее дом и повредил соседнее здание.

В областной прокуратуре рассказали, что по совокупности преступлений суд приговорил злоумышленника к восьми с половиной годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и взыскал с поджигателя в пользу потерпевшей 2,6 млн рублей в счет возмещения ущерба и компенсации морального вреда, а также более 600 тысяч рублей в пользу соседа, дом которого тоже пострадал в результате пожара.

Осужденный обжаловал приговор, но областной суд оставил его в силе.