Рыбинские спасатели получили «усиленный» автомобиль

Фото: Администрация Рыбинска.
Новую машину «Соболь», оборудованную по специальному заказу, получили рыбинские спасатели. На ней до места ЧП смогут добираться семь человек.
В автомобиле усилили раму, установили мощный двигатель и систему ГЛОНАСС. «Соболь» оборудован лебедкой и механизмом для транспортировки прицепа.
«В ближайшие дни установят проблесковый маячок и поставят авто на учет в ГАИ», - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
До начала августа машина начнет работать.
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