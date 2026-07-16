Рыбинские спасатели получили «усиленный» автомобиль

На «Соболе» к месту ЧП могут добраться семь спасателей. Фото: Администрация Рыбинска.

Новую машину «Соболь», оборудованную по специальному заказу, получили рыбинские спасатели. На ней до места ЧП смогут добираться семь человек.

В автомобиле усилили раму, установили мощный двигатель и систему ГЛОНАСС. «Соболь» оборудован лебедкой и механизмом для транспортировки прицепа.

«В ближайшие дни установят проблесковый маячок и поставят авто на учет в ГАИ», - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

До начала августа машина начнет работать.

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