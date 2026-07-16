В Ярославской областной станции переливания крови сменился руководитель

Анастасия Васильева возглавила Областную станцию переливания крови. ФОТО: минздрав Ярославской области

Коренная жительницы Ярославля, окончившая медуниверситет по специальности «Лечебное дело» Анастасия Васильева возглавила Областную станцию переливания крови.

Как сообщили в региональном минздраве, новый руководитель станции ранее заведовала отделением трансфузиологии Областной больницы, в последнее время являлась заместителем главного врача Ярославской ЦРБ и главным внештатным врачом-трансфузиологом региона.

Юлии Стромовой, экс-начальнику станции, предложено возглавить одно из ключевых направлений в сфере здравоохранения - систему наставничества и подготовку кадров.

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