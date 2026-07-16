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НовостиПроисшествия16 июля 2026 12:56

Ярославец продавал на матч «Локомотива» и «Авангарда» поддельные билеты

Болельщики приобрели липовые билеты на 390 тысяч рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославца будут судить за продажу поддельных билетов на хоккей.

Ярославца будут судить за продажу поддельных билетов на хоккей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

22-летний житель Ярославля решил заработать на хоккее, воспользовавшись ажиотажем вокруг продажи билетов на матч «Локомотива» и «Авангарда».

В мае этого года он разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже билетов на встречу хоккейных лидеров. Но за свои кровные болельщики получали подделки, сделанные при помощи фотошопа.

По делу проходят 15 потерпевших. Это жителя Ярославской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Нижегородской областей. Ущерб составил 390 тысяч рублей.

«Чтобы скрыть следы преступления, ярославец использовал карту своей сестры, неосведомленной о совершаемых хищениях. Затем он обналичивал поступающие от граждан денежные средства», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

Молодом человеку предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств. Дело будет рассматривать Заволжский суд.

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