Ярославец продавал на матч «Локомотива» и «Авангарда» поддельные билеты

Ярославца будут судить за продажу поддельных билетов на хоккей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

22-летний житель Ярославля решил заработать на хоккее, воспользовавшись ажиотажем вокруг продажи билетов на матч «Локомотива» и «Авангарда».

В мае этого года он разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже билетов на встречу хоккейных лидеров. Но за свои кровные болельщики получали подделки, сделанные при помощи фотошопа.

По делу проходят 15 потерпевших. Это жителя Ярославской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Нижегородской областей. Ущерб составил 390 тысяч рублей.

«Чтобы скрыть следы преступления, ярославец использовал карту своей сестры, неосведомленной о совершаемых хищениях. Затем он обналичивал поступающие от граждан денежные средства», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

Молодом человеку предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств. Дело будет рассматривать Заволжский суд.

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