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НовостиОбщество16 июля 2026 12:05

Ярославцы могут покупать лекарства по виртуальным рецептам в МАКСе

Сервис «Мой рецепт» стал доступен для жителей Ярославской области
Полина ВАЧНАДЗЕ
В МАКСе заработал чат-бот "Мой рецепт".

В МАКСе заработал чат-бот "Мой рецепт".

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ярославской области в мессенджере МАКС могут пользоваться новым сервисом «Мой рецепт». Виртуальный документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.

«Он доступен сразу после приема врача. Для покупки препарата достаточно показать фармацевту QR-код», - объяснили в министерстве здравоохранения региона.

В чат-боте можно увидеть не только выписанные лекарства (все, кроме льготных), но и дозировку и способы их приема. Также есть возможность посмотреть архивные рецепты.

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