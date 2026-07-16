В Ярославле стартовало строительство Бегового центра ВФЛА

Фото: пресс-служба ВФЛА

Сейчас идет подготовка площадки, скоро начнется возведение самого комплекса.

Комплекс появится в центре Ярославля. Планируется, что Здесь будут проходить тренировки, любительские старты, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские спортивные мероприятия.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков отметил, что центр будет бесплатным для всех посетителей.

«Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — подчеркнул Фрадков.

Амбассадор проекта ВФЛА, тренер по бегу и ОФП, капитан SPINE Running Team и пейсмейкер Сергей Грибушков рассказал, что беговое сообщество Ярославля уже активно развивается: в городе работают клубы и регулярно проходят забеги. По его словам, новый объект поможет объединить любителей бега и создать более комфортные условия для тренировок.

«Беговое сообщество в Ярославле развивается довольно активно. У нас много интересных клубов, регулярно проходят забеги и, в целом, есть где побегать. Но пока не хватает единой точки притяжения. Именно таким комфортным местом и должен стать Беговой центр», — отметил Сергей Грибушков.

Проект реализуется по инициативе Всероссийской федерации легкой атлетики при поддержке АНО «Евразия». Открыть центр планируют в этом году.