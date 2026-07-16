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НовостиОбщество16 июля 2026 11:01

Ярославские росгвардейцы исполнили мечту 13-летнего кадета

Илья очень хотел попасть на экскурсию в подразделение
Полина ВАЧНАДЗЕ
13-летний участник движения «Юный друг полиции» побывал на экскурсии в подразделении Росгвардии. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

13-летний участник движения «Юный друг полиции» побывал на экскурсии в подразделении Росгвардии. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

Сотрудники ярославского Управления Росгвардии исполнили мечту 13-летнего участника кадетского движения Ильи. Подросток очень хотел оказаться на экскурсии в подразделении и его желание сбылось.

Для Ильи подготовили насыщенную программу, познакомили с повседневной службой сотрудников специальных подразделений Росгвардии. Подросток побывал в музее истории ОМОН «Мудрый», рассказали о Героях России - прапорщиках милиции Игоре Серове, Александре Селезневе и Сергее Сниткине, которые ценой собственной жизни выполнили боевую задачу.

А еще в программу вошли показательные выступления бойцов, мастер-классы и демонстрация действий офицеров СОБР «Стрела» по освобождению условных заложников. Большой интерес у подростка вызвала выставка служебной техники, мальчику разрешили посидеть за рулем багги «Чаборз» и бронеавтомобилей «Тигр» и «Патруль».

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