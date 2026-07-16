Ярославская прокуратура поможет пострадавшим при атаке БПЛА на регион

Ярославская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Ярославской области открыли горячую линию для оказания помощи пострадавшим при атаке БПЛА. Нападение произошло утром 16 июля, только в первую волну были сбиты все 19 беспилотников. Как сообщил глава региона, один мужчина погиб, четверо пострадали.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим действует горячая линия по телефону 8-910-816-63-33. Кроме того, с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, органами прокуратуры обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами», - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным Министерства обороны РФ, с 21 часа 15 июля до 8 утра 16 июля над территорией страны были перехвачены и уничтожены 375 украинских БПЛА самолетного типа.

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