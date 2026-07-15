На Ярославскую область вновь надвигается непогода

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Еще не во всех домах Ярославской области восстановили электроснабжение после прошлого урагана, а синоптики уже предупреждают об очередном ухудшении погоды.
По прогнозам, с 18 часов 15 июля до 18 часов 16 июля местами в регионе ожидается усиление северного и северо-западного ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций», - предупреждают в РСЧС по Ярославской области.
По данным Центра «Фобос», в ночь с 15 на 16 июля в регионе будет +17 градусов. Днем в среду также +17.
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